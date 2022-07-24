Вандалы разрисовали более ста поездов

Более ста электропоездов подверглись вандальным действиям граффитистов на Октябрьской железной дороге в первом полугодии, сообщает сайт ОЖД.

За шесть месяцев 2022 года на территории Октябрьской магистрали произошло 145 случаев порчи имущества ОАО «РЖД», в том числе вагоны 110 составов пригородных электропоездов были раскрашены граффитистами.

Кроме того, вандалы обкидали камнями 10 проходящих поездов и разбили 4 линзы светофоров.

В результате противозаконных действий ущерб ОАО «РЖД» в границах Октябрьской дороги с января по июнь 2022 года превысил 600 тыс. рублей.

По фактам вандализма возбуждено 116 уголовных дела, девятерым гражданам был вынесен приговор по статье 214 «Вандализм» УК РФ. // Фото: @tawatchai07 / Freepik