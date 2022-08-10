Зрелищные лыжные гонки пройдут на Онежской набережной

Лыжероллерный суперспринт (12+) пройдет 13 августа на Онежской набережной в Петрозаводске. Спортсмены стартуют на набережной в районе пересечения с улицей Германа Титова, рассказали в мэрии. Стартовый свисток прозвучит в 10:00. Сильнейшие лыжники и биатлонисты Карелии преодолеют дистанцию 180 метров свободным стилем. Забег станет первым в череде городских мероприятий в День физкультурника (6+). Принять участие в суперспинте могут взрослые и дети старше 12 лет. Регистрация доступна до конца дня 11 августа здесь.

Главной площадкой Дня физкультурника в Петрозаводске станет набережная. В 12:00 здесь начнется интерактивная программа «Молодежь в движении» с проектом «Я – жонглер», в 12:20 – «Километр здоровья». С 14:00 до 16:00 - показательные выступления и мастер-классы: открытые тренировки по самбо, боксу, игровую тренировку в кроссфит-формате Skittles, шахматный турнир, сеанс одновременной игры по шашкам, показательное выступление по каратэ кекусинкай, кобудо (каратэ с оружием), мастер-класс по настольному теннису, йоге, метанию спортивного ножа, выступление школы кун-фу.



Также в программе праздника – танцевальный флешмоб, мастер-класс и танцевальный баттл. (фото пресс-центр администрации города)