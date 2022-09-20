20 сентября 2022, 18:48
Спорт

Золотые медали завоевали карельские гимнастки

Спортсменки показали отличные результаты в новом сезоне

Золотые медали по программе мастеров спорта в групповых упражнениях завоевали карельские спортсменки на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «На призы Олимпийской чемпионки Н.Зуевой», проходящих в Пензе.

«Это очень высокий результат нового сезона»,

- отметили в минспорта республики.

На третью ступень пьедестала среди групповых команд по КМС поднялась еще одна наша команда - «Жемчужинки». Спортсменки команды «Феерия» также достойно представили республику. Все гимнастки являются воспитанницами Спортивной школы олимпийского резерва 1 Петрозаводска. Фото: vk.com/minsportkarelia.

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Метки: 
новости Карелии
художественная гимнастика
отличный старт нового сезона
минспорта
Всероссийские соревнования
золотые медалисты
школа олимпийского резерва