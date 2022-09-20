Двоеборец из Карелии взял медаль всероссийских соревнований

18 сентября в Ленинградской области завершились всероссийские соревнования по лыжному двоеборью. Успешно выступил на турнире спортсмен из Сортавалы Артем Богданов, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Воспитанник Сортавальской спортивной школы олимпийского резерва завоевал серебряную медаль. На трамплине он показал лучший результат, уступив лишь одному сопернику на гоночной дистанции.

Спортсмен занимается под руководством тренера Аркадия Павлова. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»