Виктория Вовк стала пятикратной чемпионкой России по карате

Чемпионат России по всестилевому карате и всероссийские юношеские игры боевых искусств прошли в Витязево в Краснодарском крае.

Карелию представлял 21 спортсмен, в том числе Виктория Вовк, сообщили в спортивном паблике. Она завоевала золотую награду в категории СЗ ката соло и стала пятикратной чемпионкой России. Еще одна карельская спортсменка Людмила Мартынович в этой же категории поднялась на вторую ступень пьедестала. Бронза чемпионата в ката группа у Александра Литовки, Григория Романенко и Ивана Сторожева.

На юношеских играх карельские спортсмены завоевали шесть медалей: золото у Артема Енина и Станислава Мишкевича, серебро и бронза у Владислава Малиновского, серебро у Софии Лавровой и Дмитрия Клементьева. (фото группа «Спорт-норма жизни Карелия»)