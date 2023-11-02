Знаменитый дирижер Юрий Темирканов умер в Петербурге

Художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича дирижер, народный артист СССР Юрий Темирканов скончался 2 ноября. Об этом сообщили на сайте филармонии.

Маэстро чуть больше месяца не дожил до своего 85-летия, которое должны были широко отмечать 85 декабря.

- С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов,

- сказано в сообщении.

Юрий Темирканов - дважды лауреат Государственной премии СССР, он также получил две Государственных премии России. Его номинировали на Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996) и симфонии №7 Д.Шостаковича (1998). Он служил руководителем филармонии с 1988 года. // фото: Николай Титов / www.globallookpress.com