Знаменитая оперная певица умерла в 25 лет

Оперная певица из Словакии Патриция Янечкова умерла в возрасте 25 лет. О смерти исполнительницы сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в начале 2022 года у артистки был диагностирован рак груди. В понедельник, 2 октября, ее не стало.

Янечкова родилась в 1998 году. С детства она занималась пением. В 2010 году стала победительницей шоу талантов Talentmania, в 2014-м стала самой молодой участницей, завоевавшей премию на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.

По данным СМИ, певица не скрывала своего заболевания. В этом году она вышла замуж. // Фото: freepik.com / Mdjaff