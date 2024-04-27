Знакомьтесь с апрельскими участниками конкурса «Ты да я»

Незаметно пролетели три месяца, в течение которых портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» проводили конкурс «Ты да я», посвящённый любви и дружбе. Всё это время жители Карелии присылали нам чудесные кадры незабываемых моментов, проведенных со своими близкими людьми. Уже 30 апреля мы объявим последнего победителя конкурса, а пока представляем вам апрельских участников.

Знакомьтесь:

Галина Родионова: «Мы с моей дорогой подругой Юлией. 18 лет дружбы! Встречи редкие, но такие душевные, родные».

Ксения и Илья Шлипаковы: «Вместе мы уже 14 лет. Счастливы, и у нас растут две замечательные девочки».

Анастасия Стрем: «Мы с мужем Алексеем просто обожаем ходить на прогулки и в походы в любое время года. Такое времяпровождение сближает, дарит много новых эмоций, поднимает настроение и укрепляет здоровье. Ещё во время таких походов мы активно занимаемся уборкой лесов и прибрежных территорий, ведь наш мир так прекрасен, природа великолепна, и если мы можем немного ей помочь — то с удовольствием делаем это».

Наталья Тарасова: «На фото я со своим мужем Максимом. Одно из наших любимых увлечений — это дайвинг. Обучение мы проходили в Петрозаводске в дайвинг-клубе «Онего». Сначала занимались в бассейне, затем на Ключевском карьере. Получив заветные сертификаты дайвера, мы поехали покорять тёплые моря. Самое любимое место для погружений — это Красное море. Это самое красивое море на планете с причудливыми рифами и разноцветными рыбками. Фото с последнего нашего погружения на Красном море: отдыхаем после подводной прогулки и направляемся к месту следующего погружения».

Кристина Рощина: «На фотографии я и мой будущий муж на Красной площади. Совсем скоро состоится наша свадьба, и уже на этом месте мы будем стоять как законные супруги. Мы любим активный отдых, природу, изучать что-то новое».

Татьяна Сакова: «Мы любим путешествовать. На фото остров Самуи, Таиланд. Наше счастье».

Дмитрий и Юлия Уваровы:

«Музицируем на досуге,

Чтоб слышно было во всей округе.

Дима с Юлей отжигают,

Всех на радость забавляют.

Ты да я, да мы с тобой,

Исполняют брат с сестрой».





Победителю, которого мы объявим в последний день месяца, достанется приз — сертификат в клуб виртуальной реальности «First VR Arena» на командную игру на двух человек. Лучший кадр выберет редакция. Место вручения сертификатов — «First VR Arena» в ТРК «Лотос PLAZA» (тел. +7 (8142) 26-26-76).

Фото победителя будет опубликовано в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Приём работ на конкурс завершён. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: piqsels.com