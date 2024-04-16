Детям предложили изобразить своих отцов героями

Организаторы музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (6+) и АНО «Возвышение духа» объявили конкурс детских рисунков «Мой папа – Герой».

Детям предлагают изобразить своего папу. А в рисунке отобразить те качества, которыми ребенок больше всего гордится. Например, мой папа-сантехник – герой, мой папа-фотограф – герой, мой папа-водитель - герой, мой папа-военный – герой. Для рисунка также нужно придумать название и составить описание.

Конкурс рисунка проходит по трем возрастным группам: до 7 лет, с 7 до 10 и с 10 до 14 лет в номинациях рисунок, живопись и графический дизайн.

Творческие работы принимают до 15 мая на сайте фестиваля. Там же можн заполнить заявку и прочитать подробные условия конкурса. Победителей определят до 30 мая, а результаты станут известны в июне. Работы победителей покажут на фестивале летом, а осенью проведут выставку.

20 семей-финалистов получат билеты на музыкальный фестиваль, другим оплатят проживание и проезд в дни фестиваля, еще три победителя получат сертификат в центр виртуальной реальности и игр. // фото unsplash.com/ Anna Kolosyuk