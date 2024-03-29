Называем мартовского победителя конкурса «Ты да я»

Подошло время назвать мартовского победителя конкурса «Ты да я», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

В марте жители Карелии прислали нам новые чудесные фотографии на тему любви и дружбы. Из всех конкурсных работ редакционное жюри выбрало трёх претендентов на победу. Это снимки, которые прислали Екатерина Петрова, Светлана Антонова и Анастасия Карелина.

Лучшим кадром марта мы решили назвать фотографию Светланы Антоновой.

«На фото я и мой супруг. Мы в театре, в Питере! Михаил Боярский в главной роли сделал наш отдых незабываемым»,

— написала Светлана.

Поздравляем победителя! Светлане Антоновой достается приз — сертификат в клуб виртуальной реальности «First VR Arena» на командную игру на двух человек. Место вручения сертификата — «First VR Arena» в ТРК «Лотос PLAZA» (тел. +7 (8142) 26-26-76).

Благодарим всех мартовских конкурсантов за замечательные фотографии и приглашаем принять участие в апрельском туре конкурса!

Участие в конкурсе «Ты да я» — это прекрасная возможность написать тёплые слова о своем близком человеке и показать ему, как вы им дорожите!

Если у вас есть любимый человек или лучший друг (подруга), до 25 апреля присылайте фотографии вашего совместного досуга и выиграйте замечательный приз — сертификат в клуб виртуальной реальности «First VR Arena» на командную игру на двух человек.

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фото изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие обоих родителей на публикацию снимка.

• На фото может быть запечатлен любой досуг компании из двух человек (отдых на природе, походы в театры и музеи, путешествия, занятия спортом, посиделки в кафе или на кухне за душевными разговорами и т. д.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время вдвоем.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Ты да я». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучший кадр выбираем каждый месяц. На этот раз немного меняем условия — читательского голосования мы решили не проводить, дабы избежать накрутки голосов и сделать выбор победителя более справедливым и объективным. Оценивать конкурсные работы и выбирать лучшие кадры будет редакция.

Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество. Фотоколлажи на конкурс не принимаются!



Место вручения сертификатов — «First VR Arena» в ТРК «Лотос PLAZA» (тел. +7 (8142) 26-26-76).

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 апреля 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: piqsels.com