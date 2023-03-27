Злодей в Петрозаводске распылил в мужчину перцовый баллончик и скрылся

Утром 26 марта житель Петрозаводска пострадал от рук неизвестного мужчины. Тот буквально залил его содержимым перцового баллончика. Об инциденте горожанин рассказал в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Случившееся попало в кадр камеры видеонаблюдения. В кадре видно, как один человек убегает, а второй идет пошатываясь. Неприятные события произошли около домов № 44а по улице Ригачина и № 15 по Чернышевского.

- За полную информацию об этом человеке или кто видел это происшествие своими глазами и знает, куда он направился, вознаграждение 50 тысяч рублей,

- написал пострадавший.

Он добавил, что агрессору на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров. Мужчина носит бороду, был одет в зеленую рабочую жилетку. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте