Жителям Питкяранты придется по налоговым вопросам ездить в Сортавала

Со следующего года в Питкяранте больше не будет собственного отделения налоговой службы. Об этом сообщили жители в группе «Нетипичная Питкяранта» ВКонтакте.

Учреждение закроют 17 января, сотрудникам уже выдали уведомления, что их сокращают.

Теперь как индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам придется по любым связанным с налогами вопросам ездить в Сортавала.

Конечно, сейчас большинство сервисов можно получить онлайн. Но в комментариях к сообщению жители пишут, что в городе очень много пенсионеров. У них в подавляющем большинстве нет компьютеров, а телефоны кнопочные.

Так что воспользоваться возможностями портала «Госуслуги» или приложением «МойНалог» могут далеко не все. // Фото: источник