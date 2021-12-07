07 декабря 2021, 21:05
Жителям Питкяранты придется по налоговым вопросам ездить в Сортавала
В карельском городе закрывают отделение налоговой службы и сокращают сотрудников
Со следующего года в Питкяранте больше не будет собственного отделения налоговой службы. Об этом сообщили жители в группе «Нетипичная Питкяранта» ВКонтакте.
Учреждение закроют 17 января, сотрудникам уже выдали уведомления, что их сокращают.
Теперь как индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам придется по любым связанным с налогами вопросам ездить в Сортавала.
Конечно, сейчас большинство сервисов можно получить онлайн. Но в комментариях к сообщению жители пишут, что в городе очень много пенсионеров. У них в подавляющем большинстве нет компьютеров, а телефоны кнопочные.
Так что воспользоваться возможностями портала «Госуслуги» или приложением «МойНалог» могут далеко не все. // Фото: источник