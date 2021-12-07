Мамы с детьми попадают в детскую поликлинику, перелезая через забор

Многие родители в Петрозаводске до сих пор не знают, что заходить в детскую поликлинику с ноября нужно не там, где раньше. В группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте пишут, что мамы с малышами и колясками доходят до калитки и только там понимают, что прохода нет.

В связи с реконструкцией вход в здание разрешен со стороны шлагбаума на Парковой улице. Это указано в объявлении, но его очень сложно заметить.

- Объявление очень маленькое, написала одна из мам. - Его повесили не на самое видное место. Подход к забору не перекрыли: и пока вплотную к калитке не подойдешь - не узнаешь, что она закрыта. Вот люди и перелезают через забор. В основном это женщины. Чаще с детьми. А еще чаще это женщины с коляской или санками...

Она добавила, что в снегу протоптали тропинку, это тоже вводит мамочек в заблуждение.

В комментариях к посту пишут, что указателей нет, разглядеть в темноте мизерное объявление сложно.