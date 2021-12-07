Водитель в Петрозаводске превратил машину в трактор и почистил двор

Видео необычного метода уборки снега разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте. Автор восхищается сообразительным автомобилистом.

В ролике видно, что водитель оснастил обычный автомобиль практически как трактор и расчищает территорию около дома № 68 на Первомайском проспекте в Петрозаводске.