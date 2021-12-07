07 декабря 2021, 19:25
Соцсети

Водитель в Петрозаводске превратил машину в трактор и почистил двор

Автомобилист придумал оригинальный способ убрать снег с придомовой территории

Видео необычного метода уборки снега разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте. Автор восхищается сообразительным автомобилистом.

В ролике видно, что водитель оснастил обычный автомобиль практически как трактор и расчищает территорию около дома № 68 на Первомайском проспекте в Петрозаводске.

- Для тех, кто ноет про нечищеные придомовые территории. Вот пример для вас. Мужик никого не просил, сделал все сам. Респект ему, - написал пользователь. // Фото, видео, источник

 

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
уборка снега
водитель