07 декабря 2021, 19:25
Водитель в Петрозаводске превратил машину в трактор и почистил двор
Автомобилист придумал оригинальный способ убрать снег с придомовой территории
Видео необычного метода уборки снега разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте. Автор восхищается сообразительным автомобилистом.
В ролике видно, что водитель оснастил обычный автомобиль практически как трактор и расчищает территорию около дома № 68 на Первомайском проспекте в Петрозаводске.
- Для тех, кто ноет про нечищеные придомовые территории. Вот пример для вас. Мужик никого не просил, сделал все сам. Респект ему, - написал пользователь. // Фото, видео, источник