Жителям Карелии во вторник обещают дожди

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8. Днем +15, +17.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +3. Днем +13, +18.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +6, днем +16;

В Кондопоге ночью +8, днем +17;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +17;

В Олонце ночью +8, днем +16;

В Пудоже ночью +6, днем +16;

В Сегеже ночью +7, днем +17;

В Сортавале ночью +9, днем +17;

В Суоярви ночью +8, днем +15.