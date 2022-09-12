Жителям Карелии сообщили о существенном снижении цен на продукты

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен на продукты в республике за предыдущую неделю. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Так, овощи в Карелии продолжают существенно дешеветь. Цены на репчатый лук снизились на 14,9%, картофель - на 9,7%, морковь - на 7,3%, помидоры - на 5,8%, капусту - на 5%, свеклу - на 4,6%, огурцы - на 3,5%.

Среди других товаров колбаса подешевела на 7%, конфеты - на 5,3%, курица - на 3%, молоко - на 2%. В то же время выросли цены на соль, рис, черный чай (на 1,4-1,8%).

Мониторинг цен еженедельно ведется в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. Фото: unsplash.com