Детское отделение больницы в Костомукше вернулось к работе после COVID

Детское отделение отремонтировали и обновили в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше. Во время пандемии его переделали в коронавирусный стационар. Но теперь прежний профиль вернули, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Сейчас эпидобстановка стабилизировалась, нуждающихся в госпитализации, ковидных больных стало меньше, так что детское отделение вернули в работу.

Сделали ремонт, поменяли все коммуникации, разработали красивый дизайн, закупили новую мебель. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте