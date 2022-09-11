Мир на ощупь. Столицу Карелии посетили слепые путешественники

Текст и фото: Хельга Белянцева

В конце августа в Петрозаводске побывали незрячие путешественники — блогер из Санкт-Петербурга Максим Спиридонов и его жена Юлия. Поездку в Карелию они планировали еще осенью 2019 года, но тогда осуществить задуманное помешали обстоятельства.

И вот, спустя почти три года, Максим написал мне, что 24 и 25 августа они будут в Петрозаводске. Конечно, я не упустила возможности пообщаться с необычными гостями города. Выяснилась и причина их «долгих сборов» в Карелию — за это время у Юли и Максима родился сын. Теперь малышу уже два года и стало возможным оставить его с бабушкой.

Максиму 32 года, Юле 35. Оба незрячие с детства. Однако это не мешает им жить полной жизнью — работать, общаться с людьми, посещать концерты и музеи, ходить в кино (да-да!) и путешествовать по миру. А два года назад Максим всерьез увлекся яхтингом. Сейчас за его спиной уже два десятка соревнований. Волны, ветер, экстрим, адреналин — это то, что привлекает Максима в парусном спорте. Выход из зоны комфорта — эту фразу он часто произносит, рассказывая о том, что побуждает его искать приключения.

Максим и Юля на яхте в Финском заливе. Фото из личного архива Максима Спиридонова.

За последние четыре года Максим и Юля побывали в пяти странах: Эстонии, Германии, Испании, Латвии и Турции. В России были в Великом Новгороде, Москве и вот теперь, наконец-то, приехали в Карелию. В ближайших планах — посещение Пскова и Вологды. Пока мы гуляли по Петрозаводску и угощались ухой лохикейто и калитками в одном из городских ресторанов, я расспросила ребят об их путешествиях и о том, чем жизнь незрячих отличается от жизни обычных людей.

Сначала я полюбопытствовала у Максима и Юли, как они познакомились. Оказалось, это была очень романтическая история.

– Несколько лет назад мы были на общей тусовке в Польше, — рассказал Максим. — Там Германия проводила социальный эксперимент – соединили четыре группы: слепых из России, глухонемых из Румынии, учеников элитных лицеев из Германии и простых деревенских ребят из Польши. Нас поселили в старинном замке, давали различные задания и смотрели, насколько у нас получается взаимодействовать друг с другом. Естественно, лучше всего нам удавалось взаимодействовать по вечерам в баре – там стирались все границы и языковые барьеры. И в Россию вернулись уже две или три пары, которые там познакомились. Так начались отношения и у нас.

– Как возникла ваша любовь к путешествиям?

– Я по специальности программист, и первым моим местом работы стала компания Oriense, которая занималась созданием GPS-навигаторов для слепых. Это кнопочное устройство с голосовым интерфейсом. И мне, как разработчику и тестировщику, нужно было понимать, насколько наше устройство может быть полезно для любого незрячего человека, который не владеет какими-то техническими навыками. Поэтому я просто садился в общественный транспорт, выходил в любом месте, и смотрел, насколько мне это устройство помогает найти магазин, кафе или что-то еще. И мне это нравилось — такой выход из зоны комфорта, приключенческая история.

«Как-то раз мы с Юлей вечером прогуливались и подумали: а не поехать ли нам в Германию вдвоем, без зрячих помощников? (Раньше мы тоже путешествовали, но только в сопровождении зрячих друзей). Спланировали путешествие, кинули клич в социальных сетях, рассказали о себе и о том, как и для чего путешествуют слепые, и попросили советов. Начали откликаться самые обычные люди, которым было интересно с нами познакомиться и познакомить нас со своим городом».

И у нас все получилось! Сначала мы заехали в Эстонию, чтобы не очень резко что-то для себя менять. Погуляли там пару дней, встретились с ребятами, которые провели для нас экскурсию по старому городу, по военно-морскому музею, где можно походить по подводной лодке, облазить все отсеки и все пощупать.

После этого мы поехали в Германию. Первым нашим местом был Берлин, там нам помогал Михаил, который переехал туда много лет назад. Он возил нас на машине, рассказывал о жизни в Германии и о местных достопримечательностях.

«Потом мы отправились во Франкфурт-на-Майне. Но у людей, которые планировали там с нами встретиться, не получилось это сделать. Поэтому мы гуляли сами, попали в какую-то «временную петлю» — искали одно кафе, и, куда бы ни шли, возвращались в то место, откуда уходили. Чтобы найти это кафе, у нас ушло часа полтора, хотя оно было всего в 500 метрах от того места».

Затем мы переехали в Кёльн, где нам помогал Николай, который с нами погулял, рассказал о городе и проводил в аэропорт на следующий день. Так прошло наше первое путешествие в Европу.

Кёльн. Фото из личного архива Максима Спиридонова.

Когда мы вернулись, авиакомпания «Победа» как раз проводила конкурс «Моя мечта». Мы рассказали свою историю и заняли первое место. Нам подарили билеты на двоих на любое направление, туда и обратно. Но мы русские люди, поэтому выбрали самое дальнее направление, куда летает «Победа», и в октябре отправились в Барселону.

Мы снова кинули клич в интернете и откликнулось какое-то невероятное количество людей. Это был неловкий момент, потому что мы понимали, что нам искренне хотят помочь, но мы вынуждены были кому-то отказать из-за нехватки времени. В Барселоне нас встретила гид, которая поводила нас по основным достопримечательностям, сводила в музей шоколада.

Потом у нас была неформальная встреча с местными ребятами, с которыми мы взяли хамон, вино и сели в скверике просто пообщаться. Когда мы вернулись в отель, нам на WhatsApp пришла аудиооткрытка, где нас приглашали приехать на некую площадь, координаты которой нам отправили, и сообщили, что там нас ждет какой-то сюрприз.

Поскольку в нас есть доля авантюризма, мы решили приехать. Это оказался проект «Фаролеро», в котором были задействованы те самые ребята, с которыми мы сидели в скверике. «Фаролеро» — это театрализованные экскурсии, основанные на легендах и мистических историях. Все это сопровождается ароматизацией, прикосновениями, звуками. На нас был аудиогид, а для слепого человека закрыть уши — это хороший способ оторваться от реальности, потому что теряешь контроль за происходящим вокруг. Таким образом нас удалось полностью погрузить в происходящее.

Следующая наша поездка была вместе со зрячими друзьями в Латвию. Оттуда мы вернулись с таким чувством, словно мы что-то упустили. Потому что друзьям свойственно заботиться. В таком случае незрячему человеку нет необходимости знакомиться с местным населением, что-то искать, куда-то идти самостоятельно. Это можно сравнить с тем, как если бы я был кенгуренком и путешествовал у мамы в сумке.

После этого мы были еще в Турции. Эта страна для слепого человека — идеальнейший вариант, если мы рассматриваем морской отдых. Потому что туркам их вера диктует уважительное отношение к пожилым и инвалидам. И, действительно, там белые трости можно убрать в чемоданы — в них нет никакой необходимости. Только лишь мы выходим из номера, обязательно кто-то из сотрудников отеля спрашивает, куда мы хотим пройти. Если мы говорим, что в ресторан на завтрак, они нас передают сотрудникам ресторана. Там шведский стол, они нам рассказывают, что у них есть, и приносят это. Когда они видят, что мы встали из-за стола, снова подходят и спрашивают, куда нас отвести: в бар, на пляж? И так постоянно нас с рук на руки передают.

Если ты лежишь на пляже, тебе обязательно принесут зонтик, время от времени подходят и спрашивают, не нужно ли что-нибудь. А порой приносят что-то, даже не спрашивая: арбуз, выпечку, напитки. И я понимаю, что они вкладывают в это душу. Это очень здорово, потому что мы действительно тратим много своих жизненных сил на обычные вещи.

«Например, самое сложное место для слепого человека — это торговый центр, потому что это замкнутое пространство огромных площадей, где смешиваются звуки, много людей и совершенно непонятно, как ориентироваться и куда двигаться».

— Ваш блог «Будни слепака» появился благодаря путешествиям?

— Не только. Также я работаю в проекте «Мир на ощупь». Это смоделированное пространство реальной жизни полностью в темноте. Там сделана жилая комната, улица, магазин, музей и кафе. Туда приходят зрячие люди, чтобы почувствовать себя в шкуре слепого, насладиться работой разных органов чувств, взаимодействием друг с другом без помощи зрения. Те люди, которые заходят на эту экскурсию, и потом выходят – это совершенно разные люди, потому что они что-то начинают понимать.

«Нам задают огромное количество вопросов: «как вы путешествуете», «как вы работаете», «как встречаетесь, знакомитесь» и т. п. И я решил, раз людям это интересно, надо заняться блогерской деятельностью».

Я начал с текстов на «Яндекс. Дзен» – рассказывал о своей жизни, приводил какие-то факты в целом из жизни незрячих, разбивая различные стереотипы, которых существует огромнейшее количество. Сегодня мой блог растет – там уже больше 6,5 тысяч подписчиков.

— Какие основные стереотипы о незрячих существуют?

— Многие уверены, что слепые сидят дома и ничего не делают, ничем не увлекаются и являются только потребителями. Конечно, такие тоже есть, как и среди обычных людей. Но я показываю на примере своей жизни, что для большинства из нас это неправда. Среди моих друзей многие занимаются различными проектами, выигрывают гранты, путешествуют.

«Также есть стереотип, что слепые не учатся в вузах и не работают. И некоторых людей очень удивляет, когда они узнают, что это не так. А когда я рассказываю о том, что мы тоже посещаем выставки, музеи, ходим в кино, занимаемся спортом, мне пишут: «вы вообще не слепой и не понимаете, как они живут».

Однажды я рассказал какой-то курьезный случай, произошедший со мной в метро, и мне одна женщина написала: «Слепые в метро? Вы хотя бы изучили их жизнь, прежде чем писать такую глупость». Поэтому сейчас мы идем к тому, чтобы заниматься видеопроизводством.

Мы решили в Петрозаводске сделать ролик, который продемонстрирует всю прелесть путешествий для любого человека, в том числе и для незрячего. На мой взгляд, у нас в этом плане больше возможностей, чем, например, у человека в инвалидной коляске. Нам просто нужен человек, который может своими словами описать то, что находится вокруг, чтобы мы могли это прочувствовать и представить.

— А какие все же существуют сложности?

— В Петрозаводске меня замучили урны, которые все время возникали на пути в неожиданных местах. Но зато я понял, что город, наверное, очень чистый (Смеется). Также очень трудно ориентироваться, когда улицы пересекаются не под прямыми углами. А вообще, сложно, когда ты некоммуникабельный человек, не умеешь общаться, боишься людей.

— А люди часто предлагают вам свою помощь?

— Очень часто! Бывает, не просто что-то подскажут, а прямо проводят до нужного места.

«В Питере помогают очень активно и даже навязчиво, – подключается к разговору Юля, — однажды меня буквально впихнули в вагон метро, когда я спросила, как мне куда-то проехать. А в Петрозаводске, когда мы что-то спрашивали, нам просто объясняли на словах, как пройти».

— На самом деле это здорово, что люди стали такими открытыми и внимательными, — говорит Максим. — Это очень важно, потому что никто не знает, что будет завтра. Как-то мои друзья были в Южной Корее, зашли там в магазин и обнаружили, что у них шрифтом Брайля подписаны все товары. На кассе они сказали продавцу: «Мы из России, у нас подписывают только лекарства, и то не все. Как вы до такого дошли?» И тогда кассир им ответил: «Просто мы не знаем, какими мы будем завтра, какими будут завтра наши дети. И пока у нас есть возможность, мы стараемся создать такую среду, чтобы, если с нами что-то случится, нам было комфортно жить». Когда ко всем людям придет такое понимание, будет гораздо лучше.

— Удалось ли вам найти друзей в Петрозаводске?

— Здесь нам очень помогает Ксения Полякова – местная активистка из некоммерческой организации «Гармония», которая занимается социально-трудовой реабилитацией инвалидов. Она нашла волонтеров, которые с нами вчера гуляли. В каждом городе мы стараемся найти не столько гидов, сколько обычных горожан, которые могут нам рассказать о своей жизни.

— Что вам больше всего запомнилось в нашем городе?

— Самое большое впечатление на нас произвели люди! Откликнулись на наш призыв вместе провести время, показать нам город. Организовали для нас экскурсии. Это очень-очень здорово! В библиотеке для слепых, куда нас также пригласили в гости, нас поразила любовь сотрудников к своему делу. У них такие классные книги сделаны для тех, кто не имеет зрения!

Нас также удивило то, что Онежская набережная располагает к творчеству. Любой может прийти и поиграть на пианино, кто-то рисует, кто-то приходит со своим инструментом. Пожалуй, вот это все и стало самым сильным приятным впечатлением! А еще чайки, которые разбудили нас своими криками в 5 утра. Здесь их так много, что, если бы я не знал, что нахожусь в Петрозаводске, я бы подумал, что ночью меня переместили куда-то к морю! // Главное фото: Хельга Белянцева

