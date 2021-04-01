Жителям Карелии подсказали, как получить пособие на ребенка

С 1 апреля в России изменились размеры и условия назначения ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи заявителя и составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей в целом по Карелии на дату подачи заявления (в 2021 году – 13819 рублей).

В министерстве социальной защиты республики рассказали, что при определении права на выплату учитываются имущественная обеспеченность семей, наличие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов. Новыми правилами предусмотрен перечень документов, которые граждане в отдельных случаях представляют самостоятельно для назначения пособия. Решение будет приниматься в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления. Перерасчет размера выплаты будет производиться с 1 января 2021 года.

Подать заявление на назначение пособия можно через портал Госуслуг, личный кабинет на портале Минсоцзащиты РК, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, центре социальной работы или по почте. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8 800-200-04-12. (фото sn74.ru)