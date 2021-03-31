Размер социальных пенсий изменится в Карелии с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменятся социальные пенсии в Карелии после апрельской индексации. 1 апреля социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 3,4%.

После индексации размер выплат будет выглядеть так: для инвалидов 3 группы - 4 927 рублей 29 копеек; для пенсионеров по старости, инвалидов 2 группы, детям, потерявшим одного родителя - 5 796 рублей 76 копеек; для инвалидов 1 группы, инвалидам 2 группы с детства, детям, потерявшим обоих родителей либо одинокого родителя - 11 593 рубля 58 копеек; для инвалидов с детства 1 группы и детей инвалидов - 13 912 рублей 10 копеек.

Суммы указаны без районного коэффициента. На 1 марта в республике зарегистрировано 14 252 получателей выплат. Средний размер социальных пенсий равен 10 623, 12 руб.

Кроме того с 1 апреля увеличат и другие пенсии и выплаты, размеры которых зависят от размера соцпенсии. (фото sgnorilsk.ru)