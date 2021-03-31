Аналитики предрекли Карелии бюджетный кризис

В нескольких субъектах Российской Федерации, среди которых и Карелия, может возникнуть кризис из-за долговой нагрузки, сообщает портал VSE42.RU.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что не менее девяти регионов России могут столкнуться с бюджетным кризисом. В перечень попали Карелия, Костромская, Псковская, Томская, Орловская области, Калмыкия, а также Удмуртия, Хакасия и Мордовия, где уровень долгов по отношению к доходности субъекта превышает 100%.

По мнению аналитиков, проблемы с бюджетом обусловлены тратами во время пандемии и связанными с ней ограничительными мерами. В 2020 году не было высокого кризиса, поскольку помощь регионам оказало государство, направив на поддержку почти 4 млрд рублей. В текущем году сумма уменьшится на четверть – до 3,1 млрд рублей. Впоследствии она будет и дальше снижаться.

Помимо этого, в 2021 году регионы должны будут закрыть 20% бюджетных кредитов, в основном краткосрочных, поэтому возможность новых займов представляется невысокой.

В Минфине России прокомментировали прогноз экспертов. Там считают, что угрозы для финансовой ситуации в субъектах нет, а решения о помощи регионам будут приниматься ситуативно.

Фото с сайта vse42.ru