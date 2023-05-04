04 мая 2023, 07:22
Жителям Карелии напомнили расписание «Орланов» по новому маршруту
Рельсовые автобусы «Орлан» будут курсировать до 30 сентября
В Карелии с 1 мая запустили маршрут Костомукша – Беломорск – Кемь. Пассажиров перевозят рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Маршрут будет выполняться в летний период до 30 сентября.
В «Карелавтотрансе» напомнили расписание движения пригородных поездов Костомукша – Кемь:
- Костомукша (4:40) - Беломорск(9:22) - Кемь (10:23) по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.
- Кемь (16:28) - Беломорск (17:23) - Костомукша (22:28) по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. // фото паблика «ГУП РК «Карелавтотранс»