Жителям Карелии напомнили расписание «Орланов» по новому маршруту

В Карелии с 1 мая запустили маршрут Костомукша – Беломорск – Кемь. Пассажиров перевозят рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Маршрут будет выполняться в летний период до 30 сентября.

В «Карелавтотрансе» напомнили расписание движения пригородных поездов Костомукша – Кемь:

- Костомукша (4:40) - Беломорск(9:22) - Кемь (10:23) по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

- Кемь (16:28) - Беломорск (17:23) - Костомукша (22:28) по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. // фото паблика «ГУП РК «Карелавтотранс»