03 мая 2023, 19:21
Карелия наконец-то поверила, что есть гора Сампо
Уже десятилетиями туристы бредут на место съемок фильма «Сампо», и достопримечательность, наконец, «окультурили»
Сампо — это мифологическая мельница счастья, которую выковал кузнец Илмаринен. Гора за Косалмой названа в честь этой мельницы, из которой непрерывно сыпались мука, соль и золото.
Высота горы со стороны дороги не очень велика — 30-40 метров. Она довольно пологая, по ней проложены туристические тропы. Почва скалистая, очень красивые нагромождения валунов, отполированных ледником. Поросшие мхами и лишайниками валуны создают сказочную атмосферу.
Но теперь гора приведена в порядок, обнесена перилами, прочные лестницы не дадут поскользнуться, а на возвышенности есть и удобная смотровая площадка. Именно здесь в 1958 году снимали фильм по эпосу «Калевала». (Видео)