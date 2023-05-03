Карелия наконец-то поверила, что есть гора Сампо

Сампо — это мифологическая мельница счастья, которую выковал кузнец Илмаринен. Гора за Косалмой названа в честь этой мельницы, из которой непрерывно сыпались мука, соль и золото.

Высота горы со стороны дороги не очень велика — 30-40 метров. Она довольно пологая, по ней проложены туристические тропы. Почва скалистая, очень красивые нагромождения валунов, отполированных ледником. Поросшие мхами и лишайниками валуны создают сказочную атмосферу.

Но теперь гора приведена в порядок, обнесена перилами, прочные лестницы не дадут поскользнуться, а на возвышенности есть и удобная смотровая площадка. Именно здесь в 1958 году снимали фильм по эпосу «Калевала». (Видео)