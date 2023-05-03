Санкт-Петербург стал самым популярным направлением туризма на майские

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для туристических поездок, сообщает «Комсомольская правда». На майские праздники Санкт-Петербург стал самым востребованным городом у туристов. Спрос на отели в Северной столицы в период с 29 апреля по 10 мая вырос на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Популярность города на Неве увеличилась более чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,

- говорится в исследовании, проведенном городскими властями.

Петербург стал самым популярным направлением. Второе и третье место занимают Москва и Сочи. Ожидается, что на нынешних майских выходных Питер посетят свыше 600 тысяч туристов. // Фото: bearfotos / Freepik