Екатеринбург и Петрозаводск связали по воздуху

Первый рейс из Екатеринбурга прилетел в столицу Карелии 2 мая, сообщили в региональном Минтрансе. Это новое для региона направление. Во вторник в Петрозаводск прилетели 34 человека.

Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-200 с мая по декабрь по вторникам и пятницам. Самолет будет отправлять из Петрозаводска в 17:15. // видео предоставлено региональным Минтрансом