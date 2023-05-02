Базу отдыха в Карелии хотят превратить в федеральный эко-курорт

Власти Сортавалы вместе с представителями РЖД и бизнеса задумались над развитием южной части столицы Северного Приладожья, строительстве жилого комплекса, детского сада и спортивного комплекса. Также планируют отреставрировать здание с признаками объекта культурного наследия на Выборгском шоссе.

В Сортавале может также появиться экологический курорт. Переход базы отдыха «Черные камни» в статус экологического курорта федерального значения также обсуждается. Предполагается, что построят железнодорожную станцию под названием «Черные камни» на перегоне Маткаселькя- Янисъярви, сообщили в администрации Сортавальского поселения.

В конце апреля состоялся первый рейс «Ласточки» от станции Хелюля До поселка продлен маршрут поезда Санкт-Петербург - Сортавала. «Ласточка» ходит по утвержденному расписанию. // фото группы «Администрация Сортавальского поселения»