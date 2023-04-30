Как обманывают россиян турагентства-мошенники

Эксперты назвали распространенные схемы обмана, которые используют мошеннические турагентства.

Самая популярная уловка - фальшивые сайты и аккаунты в социальных сетях, которые имитируют деятельность добросовестных турагентств. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал бизнес-эксперт, мастер делового администрирования и генеральный директор ООО «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев. Аферисты пользуются измененными названиями, схожими логотипами, на ресурсах размещаются фальшивые отзывы. Эксперт советует проверять турагентства на сторонних сайтах с отзывами или на тематических форумах. Не лишне будет убедиться в наличии контактной информации и необходимых документов.

Еще одна схема - чрезмерная предоплата. Чтобы свести риски к минимуму, рекомендуют останавливаться на агентствах, которые предоставляют возможность оплатить поездку по частям или с гибкими условиями отмены бронирования.

Чересчур выгодные предложения могут быть также фальшивкой. Недобросовестные турагентства могут обманывать, скрывая сборы и дополнительные расходы, сообщила юрист и руководитель направления «Восточная и Юго-Восточная Европа» в иммиграционной компании Immigrant House Оксана Никитина. Злоумышленники занижают стоимость тура, не включая в итоговую цену визовые сборы, страховку и другие дополнительные расходы. Путешественникам советуют внимательно читать договор перед оплатой тура. также могут обмануть и с экскурсиями, предлагая купить их заранее. Стоимость на месте может оказаться ниже, а предоплаченные экскурсии могут быть недоступны.

Также недобросовестные туроператоры могут продать поддельные авиабилеты или билеты с чужими данными. При покупке авиабилетов через туроператора рекомендуют проверять правильность указанной в них информации. // фото freepik.com