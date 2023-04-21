В Карелии запустят портал по бронированию отелей и билетов на проезд

С 1 июня планируется запустить новый туристский портал, рассказывающий о Карелии. Об этом сегодня во время туристического форума рассказал директор информационного туристического центра РК Артем Валиев.

Помимо информации о достопримечательностях Карелии, о проводимых праздниках, интересных мероприятиях, фестивалях на портале можно будет найти и забронировать номер в отеле или гостевой дом, а также приобрести билеты на поезд или самолет.

В мае, рассказал Валиев, портал будет работать в тестовом режиме. За это время планируется проверить работу нового туристского портала и исправить проблемы, если они возникнут. Портал будет продвигать бренд «Легендарная Карелия». // фото «Петрозаводск говорит»