Жителя Петрозаводска убили в собственной квартире

В Петрозаводске осужден 31-летний мужчина. Горожанина обвиняли в убийстве, сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемый убил 40-летнего мужчину, нанеся ему множественные удары ножом.

Горожанин пояснил, что встретился с оппонентом, чтобы обсудить причины конфликта в его семье, возникшие из-за неверности супруги. Мужчины купили алкоголь и пошли домой к старшему товарищу. Под воздействием спиртного разгорелся конфликт, в ходе которого и было совершено преступленние.

Суд назначил петрозаводчанину наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. \\ Фото: Unsplash