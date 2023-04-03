Жителя Кировской области осудили за кражи в Карелии

28-летнего жителя Кировской области осудили в Карелии за преступления восьмилетней давности. С 2015 года ему удавалось скрываться, но мужчина попался правоохранителям после кражи в соседнем регионе.

Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре.

В Карелии мужчина вместе с подельником обворовал три частных дома в Заозерье. Они похитили строительные инструменты, бытовую технику. Ущерб потерпевшим составлял от 10 до 20 тысяч рублей. Сообщника схватили, а житель Кировской области скрылся. Подельник был осужден и уже отбыл наказание. // фото freepik.com