Жителя Карелии, сломавшего кочергой ногу женщине, отправили в колонию

Жителя села Видлица Олонецкого района осудили за причинение женщине тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено в ходе ссоры, вызванной ревностью. Вдобавок в момент преступления мужчина, которого уже ранее судили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, был пьян.

Как рассказали в прокуратуре, мужчина ударил металлической кочергой женщину. В результате она получила открытый перелом голени.

Суд Олонецкого района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет колонии строгого режима. Вдобавок ему предстоит возместить траты на лечение потерпевшей - более 45 тысяч рублей.

Фото: shkolazhizni.ru