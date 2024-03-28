28 марта 2024, 11:16
Жителя Карелии схватили за руку за взятку полицейскому
Мужчина хотел обелить свою биографию, но лишь усугубил ситуацию
Попытка обелить себя обернулась для мужчины серьезными проблемами. Житель Карелии попытался откупиться от полиции деньгами, подробности преступления рассказали в региональном Следкоме.
Мужчина хотел избежать ответственности за совершение преступления по наркотической статье и протянул полицейскому 50 тысяч рублей. Блюститель закона сообщил руководству об этом, в результате в момент передачи взятки мужчину задержали.
Было возбуждено уголовное дело. 51-летнего жителя Сортавалы обвиняют в даче взятки. Суд избрал для фигуранта уголовного дела меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Следственные действия продолжаются. // фото пресс-службы СУ СК по РК