Жителя Карелии схватили за руку за взятку полицейскому

Попытка обелить себя обернулась для мужчины серьезными проблемами. Житель Карелии попытался откупиться от полиции деньгами, подробности преступления рассказали в региональном Следкоме.

Мужчина хотел избежать ответственности за совершение преступления по наркотической статье и протянул полицейскому 50 тысяч рублей. Блюститель закона сообщил руководству об этом, в результате в момент передачи взятки мужчину задержали.

Было возбуждено уголовное дело. 51-летнего жителя Сортавалы обвиняют в даче взятки. Суд избрал для фигуранта уголовного дела меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Следственные действия продолжаются. // фото пресс-службы СУ СК по РК