Жителя Карелии будут судить за взятку сотруднику ДПС

Житель Карелии, разъезжавший по Суоярви в нетрезвом состоянии, дал взятку сотруднику ДПС и теперь пойдет под суд. Об этом сообщает следственный комитет Карелии.

50-летний мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу в значительном размере. По версии следствия, в феврале 2024 года он был остановлен автомобилем ДПС с целью проверки документов. Сотрудник патрульной службы установил у водителя признаки алкогольного опьянения, что предусматривает административную ответственность по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Обвиняемый предложил взятку - за непривлечение к административной ответственности. На следующий день в одном из магазинов Суоярви мужчина передал должностному лицу деньги в сумме 50 тысяч рублей.

Передача взятки проходила под контролем оперативных работников, уточняет следком. Уголовное дело направлено в Суоярвский районный суд. // Фото: freepik.com.