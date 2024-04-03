Пробывшего ночь на морозе в лесу 5-летнего мальчика спасла собака

Вечером 2 апреля пятилетний ребенок в Приморском крае ушел из дома и потерялся. Мальчика нашли в лесу, рядом была его собака, которая спасла ему жизнь, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.

Малыш провел в лесу на морозе всю ночь, но остался жив. Когда его нашли участники спасательной операции, в том числе кинологи с собаками, они увидели трогательную картину.

- Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз. Врачи поставили ему диагноз переохлаждение,

- рассказали в СК.

Ребенка экстренно госпитализировали, он в сознании, врачи оказывают ему помощь. Следователи начали проверку по факту исчезновения ребенка. // фото: СУ СКР по региону