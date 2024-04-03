В Петрозаводске шестой день ищут пропавшую молодую девушку

Полиция Петрозаводска разыскивает Софию Борисову 2008 года рождения, проживающую в микрорайоне Кукковка. Об этом сообщило МВД Карелии.

Уточняется, что о местонахождении девушки ничего неизвестно с 29 марта.

Приметы пропавшей: на вид 17-18 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы прямые темные (прическа каре). На ней были черная кожаная куртка, серые джинсы, белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит позвонить по телефонам: 8 999 528-39-50, 8 911 661 46 77, 8 920 017 60 45. // Фото: МВД Карелии.