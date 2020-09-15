Жительница Костомукши обокрала пенсионера, воспользовавшись телефоном

В полицию Сегежи обратился 70-летний местный житель, сообщает МВД Карелии.

Мужчина хранил свои накопления на счете в банке. А когда ему понадобились деньги, оказалось, что 200 000 рублей похищены.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена 28-летняя подозреваемая – жительница города Костомукша, которая созналась в хищении.

Она пояснила полицейским, что приобрела сим-карту и вскоре выяснила, что к этому номеру привязан чей-то банковский счет. Причем у неизвестного ей лица хранилось там довольно много денег.

На протяжении полугода жительница Карелии небольшими суммами стала переводить себе чужие средства. Она оплачивала свои покупки, а также возвращала долги за счет пенсионера. И в итоге похитила 200 000 рублей заявителя.

По факту кражи совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.