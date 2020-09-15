Три нетрезвых водителя пойманы за сутки в Петрозаводске

Сотрудники ДПС продолжают ловить нетрезвых водителей в карельской столице.

«Вчера в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 3 водителя с признаками опьянения; 1 водитель сел за руль нетрезвым повторно»,

– говорится в сообщении Госавтоинспекции Петрозаводска.

Водителей, впервые севших нетрезвым за руль, ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет; ну а тех, кто ранее уже совершал подобное правонарушение – штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

За 8 месяцев в Петрозаводске автоинспекторами 504 нетрезвых водителя отстранены от управления транспортными средствами.

«Уважаемые жители и гости нашего города! Помните, что управление любым транспортным средством в состоянии опьянения может привести к печальным последствиям как для вас, так и для совершенно невинных людей. Не позволяйте себе, своим родным и близким и даже просто знакомым садиться за руль нетрезвыми»,

– обращаются к водителям сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.