Жительница Карелии устроилась кассиром в магазин и начала воровать

В полицию Сортавалы поступило заявление от представителя торговой точки. Он рассказал, что в магазине регулярно выявляется недостача товара, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала одна из работниц торговой точки. Выяснилось, что некоторое время назад она устроилась кассиром в магазин и начала неправомерную деятельность. Женщина неоднократно делала покупки, но при этом не пробивала их через кассу. Деньги в кассу не вносила.

Сумма ущерба превысила 7500 рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs