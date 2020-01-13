Жительница Карелии стала лауреатом Нацпремии «Семейная реликвия»

Пудожанка стала лауреатом Национальной премии «Семейная реликвия». Памятный знак за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия Татьяне Мининой вручили в министерстве культуры Карелии.



Как сообщает пресс-служба министерства, в оргкомитет конкурса «Семейная реликвия» поступили заявки из 39 субъектов, по итогам были отмечены 35 заявок из 23 регионов, в том числе из Карелии.

Жительница Пудожа стала лауреатом премии в номинации «Помним. Гордимся. Храним» за создание видеопрезентации «Осталось нам от предков», посвященной истории ее рода.



По словам пудожанки, интерес к семейной истории возник во многом благодаря маме, много лет занимавшейся генеалогическими изысканиями.

«Нам удалось собрать и создать видеоряд из семейных реликвий нашей большой родни, проживающей в разных уголках России и за рубежом, и рассказать нашим потомкам об истории и ценности этих реликвий. По семейной традиции приданое прабабушек и прадедов передается детям и внукам. А обычаи и традиции временем крепки. Значит, у нашего рода есть будущее!».

Цель нацпроекта – укрепление института семьи и повышение ее роли в патриотическом и нравственном воспитании молодежи.

Фото: пресс-центр Минкультуры РК