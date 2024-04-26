Жительница Карелии сломала руку на улице и получила компенсацию

Прокуратура Лахденпохского района помогла местной жительнице добиться компенсации после полученной на улице травмы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в январе 2023 года женщина поскользнулась на неубранной проезжей части в городе Лахденпохья, упала и сломала руку.

В прокуратуре помогли пострадавшей составить иск к организации, ответственной за содержание дорог. По итогам рассмотрения дела женщина получила более 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение. // Фото «Петрозаводск говорит»