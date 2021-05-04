Жительница Карелии нашла банковскую карту и устроила себе праздник

В полицию Сегежи обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то похищает деньги с его счета. Мужчина предположил, что выронил свою банковскую карту на улице, через некоторое время он начал получать смс-сообщения о списании денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 42-летняя женщина. Она не стала отрицать свою причастность к преступлению. Сегежанка рассказала, что нашла карту на улице и сразу же пошла по магазинам покупать алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Фото rayon.in.ua