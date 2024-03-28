28 марта 2024, 11:57
Происшествия

Жительница Карелии купила несуществующий автомобиль у жулика Дмитрия

Женщина перевела более 400 тысяч нескольким адресатам, но осталась без японского кроссовера

Жительница Сегежского района осталась без денег, когда собиралась купить автомобиль.

На объявление о продаже «японца» она наткнулась в соцсети, оставила заявку. В мессенджере с ней связался некий Дмитрий, пояснивший, что перегоняет автомобили.

Чтобы не упустить выгодное предложение, она перевела в счет оплаты 429 тысяч рублей за кроссовер, рассказали в пресс-службе МВД.

Причем деньги покупательница переводила нескольким получателям - Арсену, Левону и Роману Алексеевичу. На этом связь прекратилась, а обманутая женщина обратилась в полицию. // фото freepik.com

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Метки: 
мошенники
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автомобиль