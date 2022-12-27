Жительница Карелии хотела откупиться от ответственности взяткой

50-летнюю жительницу Лахденпохьи заподозрили в даче взятки. 50 тысяч рублей женщина положила в коробку из-под конфет и собиралась «отблагодарить» сотрудника полиции, чтобы тот не дал административному делу в отношении нее ход. Ранее автомобиль женщины был остановлен сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование подтвердило, что женщина села за руль в состоянии опьянения. В отношении нее составили административный материал.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил руководству. Женщину задержали с поличным. Пресс-служба Следкома Карелии показала видео с допросом женщины.

«Женщина передала должностному лицу деньги для того, чтобы избежать привлечения к административной ответственности. Сотрудник полиции неоднократно предупредил о том, что подобные действия являются противозаконными, однако это не остановило фигурантку. Она была задержана с поличным сотрудниками подразделения ЭБиПК ОМВД России по Лахденпохскому району», - прокомментировали в пресс-центре регионального МВД.

В отношении женщины завели уголовное дело о взятке. Ей может грозить до 8 лет лишения свободы. // фото скриншот видеозаписи