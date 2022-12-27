Женщина-пешеход пострадала в ДТП на севере Карелии

Поздним вечером 26 декабря в садоводстве Лувозеро на севере Карелии произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает газета «Новости Костомукши».

По данным источника, 42-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» совершил наезд на женщину.

В результате происшествия жительница Костомукши получила травмы, но от госпитализации отказалась. Подробности ДТП выясняются. // Фото: unsplash.com