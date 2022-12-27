27 декабря 2022, 13:30
Сосед избил жительницу Карелии и отобрал у нее мобильник
Сотрудники уголовного розыска Кондопоги установили подозреваемого в грабеже
В полицию Кондопоги обратилась 44-летняя женщина. Горожанка рассказала, что у нее похитили мобильный телефон стоимостью 5300 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила потерпевшая, в ее комнату в общежитии ворвался 39-летний сосед. Мужчина нанес несколько ударов по лицу женщины и отобрал ее гаджет. Несколько дней пострадавшая пыталась самостоятельно вернуть мобильник, но результата это не принесло. Подозреваемый рассказал, что продал его, а деньги пропил.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com