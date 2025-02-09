Жители Видлицы: «Сын отказался мыться, сказал, он чище этой воды»

Жительница Видлицы, как и многие из нас, узнала, что в декабре прошлого года глава Карелии подписал указ о повышении и других тарифов. Когда она открыла документ, то увидела, что с 1 июля вода в Олонецком районе заметно подорожает.

Если раньше сельчане платили 89 рублей 32 копейки за куб водопроводной воды, которую подают из местной реки, то новый тариф составляет — 110 рублей 65 копеек. Повышение составляет чуть более 10 процентов — 21 рубль 33 копейки.

«Очень возмутительно то, что цена растет, а качество с каждым годом снижается. И уже ниже некуда. Все чаще и чаще у нас вода идет ржавая и очень грязная. После очередной аварии, когда снова подают воду, вся грязь течет к нам в раковины. Такой водой даже пол не будешь мыть. А она теперь стоит 110 рублей!»,

- рассказала сельчанка. Подробности по ссылке. // Фото: паблик "Подслушано в Видлице"