Названы победители конкурса снежных и ледовых скульптур

Центральным событием фестиваля «Гиперборея», конечно же, является конкурс снежных и ледовых скульптур. В этом году на набережной Петрозаводска появились символы российских городов. Мастера трудились и воплощали свои идеи, создавая фигуры из снега и льда. 8 февраля выбрали победителей. Их имена сообщила глава города Инна Колыхматова.

Среди «маленьких» снежных скульптур первое место у Егора Бошакова, Семена Мышева, Софии Карпенко из Кондопога за скульптуру «Переславль-Залесский». Второе место у петрозаводчан за скульптуру «Владивосток», третье место у скульптуры «Грибы в Рязани», над созданием которой тоже трудилась команда петрозаводчан.

В большом кубе первое место у скульптуры «Ловозеро земля Кольских Саамов», над которой работали мурманчане Анастасия Степанова, Владислав Степанов и Иван Епихов. Второе место также у мурманчан за скульптуру «Треска по-мурмански». Третье место взяла команда из Петрозаводска и Рязани за скульптуру «Жизнь Онего».

Первое место среди ледовых композиций у скульптуры «Щит и меч России», над которой трудились Сергей Поташев, Дмитрий Глебезов, Федор Ефтифеев из Архангельска и Петрозаводска. Второе место у скульптуры «На Сорокском болоте», третье у скульптуры «Камчатка – прием!».

Приз главы Петрозаводска вручили Елизавете Смирновой, Анне Смирновой и Вячеславу Смирнов ( Шэньчжэнь, Петрозаводск) за скульптуру «Вологодское кружево».

Приз Петросовета вручили за скульптуру «Аромат мелодии родного края» Савелию Морозову, Андрею Тюрину и Матвею Трушельницкому из Петрозаводского президентского кадетского училища. Кадетам вручили и Кубок Борея. // фото «Петрозаводск говорит»/ с VK-страницы главы города