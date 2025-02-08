Пожарные в Карелии настолько суровые, что им не нужен туалет

Государственная инспекция по охране труда Карелии провела проверку в пожарной части поселка Амбарный Лоухского района. По информации депутата Законодательного собрания Андрея Монастыршина, в этом подразделении отсутствуют элементарные удобства - нет ни туалета, ни раковины, где сотрудники могут помыть руки.

Парламентарий обратился в прокуратуру, ведомство в свою очередь отправило туда инспекторов по охране труда.

Сообщается, что госинспекция обнаружила «рукомойник и туалет на прилегающей к пожарной части территории», в результате проверки «очевидных нарушений норм трудового законодательства не усматривается».

Депутат Монастыршин рассказал редакции «Петрозаводск говорит», что «рукомойник» - это деревенское устройство во дворе, куда пожарные наливают ведро воды и таким образом выполняют гигиенические процедуры. А туалет «прямого падения», действительно, есть - примерно в тридцати метрах от части, представляет собой «курятник» и выгребную яму.

Госинспекция по охране труда также отмечает, что водопровод в поселке Амбарный спроектирован исключительно для водоснабжения школы, таким образом нет технической возможности оборудовать нормальный туалет в пожарной части.

Депутат Монастыршин намерен повторно обратиться в прокуратуру.