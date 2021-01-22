Жители Санкт-Петербурга готовы дать детям платное высшее образование

74% жителей Санкт-Петербурга готовы получить сами или дать детям платное высшее образование. При этом 88% горожан уверены, что дистанционный формат обучения серьезно ухудшает качество высшего образования. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» накануне Татьянина дня, традиционно отмечаемого как День российского студенчества.

Лишь 3% жителей Петербурга считают, что дистанционная форма улучшает качество высшего образования, а 9% – что качество не изменяется. Подавляющее число респондентов – 88% – считают, что удаленный формат снижает уровень преподавания. При этом в Петербурге почти в два раза меньше, чем в целом в стране, людей, которые выступают за запрет высшего образования в формате «онлайн». Если по России доля сторонников радикального запрета составляет 28%, а в Москве – 24%, то в Санкт-Петербурге она едва достигла 15%. Треть жителей города считают, что такое образование может быть только добровольным дополнением к классическому. А 49% полагают, что дистанционное образование оправдано исключительно во время карантинных ограничений, а после окончания пандемии этот формат надо отменять.

Примечательно, что четверть петербуржцев (26%) не согласны платить за высшее образование для себя или детей ни при каких условиях. Меньше доля таких людей только на Дальнем Востоке (19%). А главные противники платных вузов живут в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе – там их доля составляет 37% и 36% соответственно.

7% респондентов, наоборот, считают, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги. В случае необходимости готовы платить за высшее образование 67% жителей Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что три четверти горожан согласны платить за высшее образование для себя или детей, 60% респондентов заявили, что никогда не брали и не собираются брать кредит на образование. Лишь 3% опрошенных уже оформили такие кредиты, а 37% – готовы это сделать.

* Опрос проводился 14-19 января методом онлайн - интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%