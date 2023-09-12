Жители Петрозаводска жалуются на загадивших парк алкоголиков

Жители карельской столицы жалуются на тех, кто загадил парк «Беличий остров». Фотографии разместили в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- В парке «Беличий остров» обитают не только белочки, но и дегенераты. Устроили ресторан под открытым небом, а убрать забыли за собой. Кто там писал, что парк загадили собаки? Парк загажен людьми, вернее подобием людей,

- возмущается автор снимков.

Он пишет, что сотрудники полиции «гоняют алкашей», но это происходит только на центральных дорожках. Компании любителей выпить уходят вглубь парка и мусорят там. // фото: «Подслушано в ПТЗ»